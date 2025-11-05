Cuntis viaja a Madrid para participar en unas jornadas sobre promoción de la salud

l alcalde de Cuntis, Manuel Campos, y la teniente de alcalde, Conchi Campos, en Madrid Cedida

El alcalde de Cuntis, Manuel Campos, y la teniente de alcalde, Conchi Campos, viajan a Madrid para representar al Concello en la XII edición de las Jornadas de Implementación Local, promovidas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), a través de la Red Española de Ciudades Saludables.

Estas sesiones de trabajo se centraron en la creación y consolidación de sinergias y redes en ámbitos locales e incluyeron varias charlas y talleres organizados sobre identificación de recursos comunitarios y activos para la salud.

Manuel Campos valora positivamente la participación en esta iniciativa y recuerda que Cuntis gestionó la obtención de fondos a través de esta institución para impulsar su Programa de Envejecimiento Activo y Actividad Física, que incluye sesiones de gimnasia de mantenimiento y talleres de memoria desarrollados el casco urbano y en distintas parroquias.

“O feito de participar nestas xornadas supón unha boa oportunidade para compartir experiencias con outras cidades e continuar promovendo proxectos encamiñados a mellorar os hábitos saudables e a calidade de vida da veciñanza, poñendo especialmente o foco nas persoas maiores”, apunta Campos.