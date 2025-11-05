Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cuntis 

Cuntis viaja a Madrid para participar en unas jornadas sobre promoción de la salud

Fátima Pérez
05/11/2025 20:05
l alcalde de Cuntis, Manuel Campos, y la teniente de alcalde, Conchi Campos, en Madrid
l alcalde de Cuntis, Manuel Campos, y la teniente de alcalde, Conchi Campos, en Madrid
Cedida

El alcalde de Cuntis, Manuel Campos, y la teniente de alcalde, Conchi Campos, viajan a Madrid para representar al Concello en la XII edición de las Jornadas de Implementación Local, promovidas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), a través de la Red Española de Ciudades Saludables.

Estas sesiones de trabajo se centraron en la creación y consolidación de sinergias y redes en ámbitos locales e incluyeron varias charlas y talleres organizados sobre identificación de recursos comunitarios y activos para la salud.

Manuel Campos valora positivamente la participación en esta iniciativa y recuerda que Cuntis gestionó la obtención de fondos a través de esta institución para impulsar su Programa de Envejecimiento Activo y Actividad Física, que incluye sesiones de gimnasia de mantenimiento y talleres de memoria desarrollados el casco urbano y en distintas parroquias.

“O feito de participar nestas xornadas supón unha boa oportunidade para compartir experiencias con outras cidades e continuar promovendo proxectos encamiñados a mellorar os hábitos saudables e a calidade de vida da veciñanza, poñendo especialmente o foco nas persoas maiores”, apunta Campos.

Te puede interesar

Vallado de A Lomba

El PP de Vilagarcía pide a Xunta y Concello que se coordinen para arreglar las deficiencias del CEI A Lomba
Olalla Bouza
Captura de la página principal de esta nueva versión

Ribadumia moderniza su sede electrónica para hacerla más intuitiva
Redacción
Un momento de las catas del concurso

Martín Códax Espumoso logra el Acio de Ouro en unas Catas de Galicia en las que participaron 177 vinos
Redacción
Cartel anunciador de la llegada de la oficina a Sanxenxo

La oficina móvil de información para los migrantes retornados aparca en la Praza Fonte de Ramos
C. Hierro