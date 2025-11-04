El chef del Celta lleva a Cuntis una formación culinaria sobre castañas

El cocinero Iván Méndez, embajador de la cocina tradicional en Galicia Cedida

Cuntis celebrará este fin de semana una programación especial de otoño con la castaña como principal protagonista de un programa de cocina y música.

Así, el viernes 7 de noviembre a las 19:30 horas se celebrará ‘A Castiña na Cociña’, una cita gastronómica y formativa impartida por el cocinero Iván Méndez en la Casa do Médico centrada en la elaboración de recetas con castañas.

Méndez es conocido por su trabajo como chef del Celta y por ser embajador de la cocina tradicional en Galicia. Para asistir a la formación será necesario reservar plaza llamando al 986 53 36 00.

El sábado la Praza da Constitución se convertirá en el epicentro de la fiesta desde el mediodía con obradoiros infantiles sobre castañas, seguidos por una sesión de degustación de tapas elaboradas con este “ingrediente estrela do outono”.

Por la tarde, a las 17:00 horas, el público disfrutará de la actuación de Superharte de Patty Diphusa y el broche de oro llegará con el magosto tradicional a partir de las 19:00 horas.

El alcalde de Cuntis, Manuel Campos Velay, subraya el carácter participativo y tradicional de la cita, destacando el papel de la cultura popular y la gastronomía.