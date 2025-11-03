El Magosto vuelve el 8 de noviembre a la plaza de la Constitución

Magosto en la comarca D.A.

Cuntis celebra el próximo 8 de noviembre su tradicional magosto en la plaza de la Constitución de la mano de la Agrupación municipal de Música e Baile Tradicional de Cuntis y con la colaboración del Concello y la Diputación.

El programa arrancará a las 12:00 horas con un obradoiro infantil. A partir de las 13:00 horas se podrá consumir una tapa de castañas o callos a elección y por la tarde las actividades seguirán con una actuación infantil y talleres de música y baile.

Ya a las 19:00 horas se repartirán castañas gratuitas a los asistentes y se podrá disfrutar de actuaciones de la banda de acordeones de Cuntis y la Agrupación de Música e Baile Tradicional.

Además, durante todo el día habrá un puesto de filloas y dulces.