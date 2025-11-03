Mi cuenta

Cuntis 

La empresa cuntiense referente en el sector del queso presentará en Madrid dos nuevos productos

Será en la feria Privel 2025 los próximos días 5 y 6 de noviembre en el Ifema

Fátima Pérez
03/11/2025 19:23
Quesos de Central Lechera Gallega
Central Lechera Gallega

Central Lechera Gallega, empresa cuntiense referente del sector quesero en España, participará en Privel 2025 los próximos los días 5 y 6 de noviembre en el Ifema de Madrid para mostrar lo mejor de la tradición gallega en la capital presentando dos nuevos productos.

Se trata de una feria dedicada al retail privado, reuniendo a fabricantes y compradores internacionales para generar negocio, establecer alianzas y descubrir tendencias.

De este modo, en su stand 7A07A ubicado en el pabellón P07, la compañía de Cuntis presentará una selección de quesos gallegos premiados en certámenes internacionales, junto a propuestas funcionales y nuevos formatos pensados para ofrecer soluciones personalizadas a cada distribuidor.

En Privel Central Lechera Gallega presentará dos novedades exclusivas: el Palo Santo con pimiento de Padrón y la Barra Jalapeño, una propuesta innovadora que combina el sabor del queso tierno de la barra gallega con un toque picante.

“Queremos mostrar cómo la tradición gallega puede convivir con la innovación y cómo nuestros productos pueden adaptarse a cualquier mercado manteniendo la máxima calidad”, afirma Diego Castro, director general de Central Lechera Gallega.

