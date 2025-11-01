Cuntis prestará ayudas a las familias para lidiar con gastos por los hijos

Casa do Concello de Cuntis Cedida

El Concello de Cuntis informa de la publicación de las bases reguladoras para la concesión de ayudas municipales destinadas al apoyo a la natalidad para el año 2025.

Las bases se publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia el 22 de octubre de 2025.

El objetivo de esta convocatoria es ofrecer apoyo económico a las familias ante los gastos derivados del nacimiento o adopción de hijas e hijos.

Las ayudas están dirigidas a madres y padres empadronados en Cuntis, exigiéndose que al menos uno de ellos figure en el padrón con una antigüedad mínima de nueve meses antes de la presentación de la solicitud.

Uno de los requisitos clave para optar a estas ayudas es que el período de nacimiento o adopción de los hijos sea entre el 1 de diciembre de 2024 y el 30 de noviembre de 2025.