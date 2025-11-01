Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cuntis

Cuntis prestará ayudas a las familias para lidiar con gastos por los hijos

Fátima Pérez
01/11/2025 08:00
Casa do Concello de Cuntis
Casa do Concello de Cuntis
Cedida

El Concello de Cuntis informa de la publicación de las bases reguladoras para la concesión de ayudas municipales destinadas al apoyo a la natalidad para el año 2025.

Las bases se publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia el 22 de octubre de 2025.

El objetivo de esta convocatoria es ofrecer apoyo económico a las familias ante los gastos derivados del nacimiento o adopción de hijas e hijos.

Las ayudas están dirigidas a madres y padres empadronados en Cuntis, exigiéndose que al menos uno de ellos figure en el padrón con una antigüedad mínima de nueve meses antes de la presentación de la solicitud.

Uno de los requisitos clave para optar a estas ayudas es que el período de nacimiento o adopción de los hijos sea entre el 1 de diciembre de 2024 y el 30 de noviembre de 2025. 

Te puede interesar

Calabazas, esqueletos, brujas y calaveras inundaron el Auditorio de Catoira

Las Caveiras más “terroríficas” se resguardan de las lluvias
Fátima Pérez
Fernando Abraldes, Ramón Crujeiras 'Portas' y Álex Vidal presentaron el cartel del V Open de Corrubedo Spinning Galicia

El litoral ribeirense acogerá el sábado 8 de noviembre el campeonato social de pesca recreativa 'V Open de Corrubedo Spinning Galicia'
Chechu López
La líder socialista y expatrona mayor, durante un Pleno

La defensa de Vales considera que Durán silencia una parte del acta que no le conviene
Beni Yáñez
La batalla del rebote será una de las claves en el partido de esta tarde

El Maristas Antón Cortegada recibe al potente Barakaldo, que aspira a volver a la Liga Challenge
Gonzalo Sánchez