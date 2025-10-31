El Centro de Día de Cuntis cumple seis años y recibe la visita de un alcalde “orgulloso”

El alcalde cuntiense durante su visita al Centro de Día Cedida

El Centro de Día de Cuntis conmemora su sexto aniversario con la visita del alcalde, Manuel Campos; la concejala de Servizos Sociais, Ana Loureiro; y la técnica municipal, Susana Gómez y con la certeza de que la ampliación de plazas del lugar es un paso más en el objetivo del gobierno municipal para completar un ciclo de atención integral.

El ejecutivo asegura que el siguiente objetivo será la prevista construcción de una residencia en el municipio.

La visita institucional sirvió para poner en valor el espacio, que abrió al público precisamente durante el mandato de esta Corporación, y para celebrar el reciente impulso que permitirá mejorar su capacidad de atención.

El alcalde se mostró “moi satisfeito” con el recorrido y la evolución del centro y destacó el papel fundamental de estas instalaciones en el apoyo a las familias y en la atención de calidad a las personas mayores, un pilar “imprescindible”.

Campos incidió en el compromiso del Concello con las personas mayores. “Sabemos perfectamente o que supón para unha familia atender na casa aos maiores e por iso dende o Concello tratamos de ofertar uns servizos que faciliten esta tarefa”, subrayó.