El alcalde desmiente las críticas del PP sobre la reforma del CPI Aurelio Marcelino Rey García

CPI Aurelio Marcelino Rey García Cedida

El gobierno local de Cuntis responde a las críticas infundidas por el grupo municipal del Partido Popular en las que reprochaban la “inacción” del ejecutivo para desbloquear la reforma del CPI Aurelio Marcelino Rey García.

El gobierno asegura que los populares, “cun afán de protagonismo desmedido”, no estarían bien informados o contarían mentiras a los vecinos para ensuciar la imagen del ejecutivo, asegura el alcalde, Manuel Campos Velay.

El regidor también garantiza que el Concello solicitó varias reuniones con la Consellería de Educación. “Se non nos reunimos co conselleiro foi únicamente porque desde a propia Consellería nos remitiron á Secretaría Xeral”, apunta Campos, pero insiste en que llevan tiempo detrás de esa reforma.

Reclaman una partida única

En medio de toda esta polémica tras la publicación de los presupuestos, el gobierno local también manifestó su sorpresa al ver que la Xunta incluía esta reforma del Aurelio Marcelino Rey García en un apartado genérico, y no con una partida propia.

“Non entendemos a razón de que un investimento tan importante non conte cunha partida propia, como sucede con outros proxectos similares que se van acometer en centros educativos da provincia”, apunta Campos.