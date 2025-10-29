Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cuntis 

El alcalde desmiente las críticas del PP sobre la reforma del CPI Aurelio Marcelino Rey García

El gobierno local habla de "afán de protagonismo" y asegura que desde el Concello llevaban tiempo persiguiendo el proyecto en el centro escolar 

Fátima Pérez
29/10/2025 20:30
CPI Aurelio Marcelino Rey García
CPI Aurelio Marcelino Rey García
Cedida

El gobierno local de Cuntis responde a las críticas infundidas por el grupo municipal del Partido Popular en las que reprochaban la “inacción” del ejecutivo para desbloquear la reforma del CPI Aurelio Marcelino Rey García.

El gobierno asegura que los populares, “cun afán de protagonismo desmedido”, no estarían bien informados o contarían mentiras a los vecinos para ensuciar la imagen del ejecutivo, asegura el alcalde, Manuel Campos Velay.

El regidor también garantiza que el Concello solicitó varias reuniones con la Consellería de Educación. “Se non nos reunimos co conselleiro foi únicamente porque desde a propia Consellería nos remitiron á Secretaría Xeral”, apunta Campos, pero insiste en que llevan tiempo detrás de esa reforma.

Reclaman una partida única

En medio de toda esta polémica tras la publicación de los presupuestos, el gobierno local también manifestó su sorpresa al ver que la Xunta incluía esta reforma del Aurelio Marcelino Rey García en un apartado genérico, y no con una partida propia.

“Non entendemos a razón de que un investimento tan importante non conte cunha partida propia, como sucede con outros proxectos similares que se van acometer en centros educativos da provincia”, apunta Campos.

Te puede interesar

El ideal gallego

Castaño presentará en el Pleno la liquidación del presupuesto 2024 con un 25% menos de deuda
Fátima Pérez
Mercado de las flores en Vilagarcia

Recuerdos para los que ya no habitan: Estos son los horarios de los mercados de las flores de Vilagarcía y Cambados
Olalla Bouza
Autoridades durante la inauguración de la obra de supresión de dos pasos a nivel en Valga

Valga inaugura la obra de supresión de dos pasos a nivel en Carracido
Fátima Pérez
Vista del estado actual de los trabajos en Niño de Corvo

La EDAR de A Illa toma forma en plazo pero pendiente del mal tiempo
Beni Yáñez