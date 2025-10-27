El PP se atribuye el mérito de lograr más de un millón de euros para el CPI Aurelio Marcelino Rey

Portavoz del PP de Cuntis, Isabel Couselo Cedida

El PP de Cuntis atribuye a su portavoz, Isabel Couselo, los méritos de lograr una partida de más de un millón de euros de los Presupuestos de la Xunta para las obras de modernización del CPI Aurelio Marcelino Rey García.

Los Populares aseguran también que esta rehabilitación integral ya empezaba a ser “necesaria” para adaptar el centro al Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica.

Ante esta inversión, que asciende a 1.107.841 euros, los populares quisieron agradecer al conselleiro Román Rodríguez su compromiso con la villa termal. Además, también explican que asumieron el liderazgo de esta demanda tras la “absoluta inacción” del alcalde. “Foi decisiva a presenza da nosa voceira no Goberno galego porque pelexou porque fora incluído na remesa de obras de 2026 tendo en conta que hai moita competencia”.