El centro de salud cojea en personal y el alcalde exige que se cubran las vacaciones de los médicos

Centro de salud de Cuntis Cedida

El alcalde de Cuntis, Manuel Campos, alerta ante la precariedad sanitaria en la que se encuentra el centro de salud del municipio y pide el apoyo del gerente del Área Sanitaria de Pontevedra y O Salnés.

Campos asegura que ayer prestaban servicio en el centro solo dos facultativos de los tres que conforman la plantilla. Ante esta situación, Manuel Campos trasladó al gerente, José Flores Arias, la gravedad de la situación y la negativa del gobierno local de Cuntis de asumir esta precariedad que considera “intolerable”.

“O que temos moi claro é que estamos ante un problema transcendente. Coa saúde da nosa xente non imos consentir que ninguén xogue”, apunta Campos.

Al parecer el facultativo que no está prestando sus servicios en estos días se encuentra de vacaciones, pero el alcalde recuerda que es obligación de la Consellería sustituir al personal en estos casos para garantizar una sanidad de calidad. “Non quero entrar en polémicas pero esto é consecuencia dunha política sanitaria que nunca priorizou a saúde dos cidadáns”, apunta.

Además, asegura que en estos momentos hay esperas de más de siete días para recibir consultas en el centro cuntiense.