Cuntis evidencia en Salamanca el impacto transformador de sus aguas termales

El alcalde de Cuntis en el XVIII Encuentro y Asamblea de la Red de Villas Termales Cedida

El alcalde de Cuntis y vicepresidente primero de la Red de Villas Termales de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Manuel Campos, viaja a Salamanca para moderar uno de los paneles centrales del XVIII Encuentro y Asamblea de la Red de Villas Termales.

El regidor de Cuntis dirigió la mesa redonda ‘Los Balnearios como espacios para la salud física y emocional’ y en su intervención destacó la profunda tradición balnearia de Cuntis y en el impacto transformador que las aguas tienen en el bienestar de la comunidad.

La sesión buscó explorar la evidencia del termalismo como un “laboratorio de políticas públicas personalizadas de salud” e identificar los retos futuros. El objetivo era generar propuestas que permitan fortalecer el vínculo del termalismo con la salud comunitaria.

En representación del Concello cuntiense también asistió el técnico de turismo Manuel Martínez.

Mañana Manuel Campos tiene prevista una nueva intervención para profundizar en el papel del turismo termal como motor de desarrollo rural en el marco del Programa de Experiencias Turismo.