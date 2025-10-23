Cuntis continúa con los trabajos de asfaltado en San Mamede, Vilariño, Noval y Mesego

El alcalde de Cuntis supervisando los trabajos de asfaltado Cedida

El Concello de Cuntis continúa los trabajos de asfaltado y acondicionamiento en las zonas de San Mamede, Vilariño, Noval y Mesego, como parte del compromiso de mejorar y poner al día la red viaria municipal.

El propio alcalde, Manuel Campos, se acercó a las obras para supervisar los avances que se están llevando a cabo y durante su visita comprobó el desarrollo de los trabajos iniciales, fundamentales para garantizar la calidad del asfaltado. Estas tareas incluyen la limpieza de cunetas y la preparación exhaustiva del terreno.

El regidor cuntiense también quiso subrayar la importancia que estas actuaciones tienen en el municipio. “O noso obxectivo prioritario é ofrecer unhas estradas máis seguras e cómodas para todos os veciños e veciñas do noso concello. A mellora da rede viaria é esencial para a calidade de vida e a conectividade das nosas parroquias”, apuntó Campos.

Estas actuaciones se enmarcan dentro del plan municipal de mejora de infraestructuras, que busca modernizar y acondicionar los caminos y carreteras rurales, respondiendo así a una demanda histórica de los vecinos.