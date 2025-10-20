El Circuíto Galego de Teatro Amador despide Cuntis este fin de semana

Una representación teatral en Arousa D.A.

El Circuíto Galego de Teatro Amador llega a su fin este fin de semana en el Centro Sociocultural e Xuvenil Xosé Raído ‘Patelas’, en Cuntis. Estos serán los dos últimos pases teatrales del circuito con las obra ‘Xa é Hora’ de Teatro Pesadelo, el sábado 25 de octubre a las 21 horas, y ‘Aquí as fabas, a caldeiradas!’ del Abázcaro Teatro el domingo 26 de octubre también a las 21 horas. Las entradas serán de tres euros por función.

Las representaciones empezaron este pasado fin de semana en el municipio cuntiense con ‘Troia, 1940’ de Farándula Velutina y ‘Sons’ de A Tequerreté Teatro.

Se trata de una iniciativa de la Xunta que permite acercar el teatro a todas aquellas villas que no pueden contar con una programación teatral.