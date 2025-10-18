Mi cuenta

Cuntis

La falta de alumnado hace peligrar el mantenimiento del Aula Mentor

Este espacio de formaciones forma parte de un convenio que el Concello firmó con el Ministerio de Educación en 2022

Fátima Pérez
18/10/2025 20:20
Manuel Campos, alcalde de Cuntis 
Mónica Ferreirós

El Aula Mentor de Cuntis, un convenio de colaboración entre el Concello y el Ministerio de Educación para el desarrollo del programa de formación abierta, podría llegar muy pronto a su fin ante la falta de alumnado.

Aunque este convenio se firmó en 2022 y contaba con una vigencia de cuatro años —acabaría en mayo de 2026—,  existía la opción de prórroga por un período de igual duración si existiera consenso por ambas partes. Sin embargo, el alcalde de Cuntis, Manuel Campos, dejó claro que “se non se consegue ter alumnos o servizo non se pode prestar”.

El regidor lamentó las críticas del encargado de estos cursos de formación al lanzar un comunicado que puso en duda la gestión del Concello. Además, asegura que le ofreció un “ultimátum” al responsable pidiéndole que buscara más alumnado para mantener el aula abierta.

“Dinlle un prazo para conseguir alumnos e pedinlle un mínimo de productividade, porque senon isto deixa de existir. Non ten sentido ter este gasto e non ter xente, pero claramente a miña intención non é retirar a Aula Mentor”, apuntó.

Al parecer ya se llevaron a cabo campañas para captar alumnos, pero no han tenido éxito y ahora el alcalde tiene claro que si no funciona devolverá la subvención. “Se non temos como xustificar o gasto, o que temos que facer é devolver os cartos”, apuntó y lamentó también ser uno de los pocos concellos a los que se les concedió este convenio, pero que “non está funcionando”.

Aula Cemit

En el mismo edificio donde se imparten estas formaciones se encuentra también el Aula Cemit, un proyecto que —a diferencia del Mentor— llega a través de la Xunta de Galicia. Este último se mantiene con 20 horas semanales formativas, mientras el Aula en riesgo solo imparte 10 horas semanales que pronto pueden ser cero. 

