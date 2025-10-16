Mi cuenta

Cuntis

Cuntis impulsa un Programa de Empleo con 100 plazas y una inversión de más de 260.000 euros

La meta del programa es alcanzar una inserción laboral del 45% y el incumplimiento de este objetivo supondría una reducción en la subvención 

Fátima Pérez
16/10/2025 08:05
El alcalde de Cuntis, Manuel Campos, tras recibir la concesión para el programa
El Concello de Cuntis es de nuevo el responsable de poner en marcha una nueva edición del Programa Integrado de Empleo 2025-2026.

Este proyecto contará con una subvención de 220.000 euros  de la Consellería de Empleo, cofinanciado con fondos finalistas del Estado. El coste total de la iniciativa asciende a 261.904 euros, de los cuales el Concello de Cuntis y las entidades participantes aportan el 16% restante.

El programa, de 12 meses, comenzó ayer y finalizará el 14 de octubre de 2026. Su objetivo es mejorar la empleabilidad de un total de 100 personas desempleadas de los municipios de Cuntis, Caldas, Portas, Barro, Moraña y A Estrada.

La meta del programa es alcanzar una inserción laboral mínima del 45%, lo que significa que al menos 45 de los participantes deberán encontrar un empleo. La propia resolución establece que el incumplimiento de este objetivo supondrá una reducción en la subvención total.

El programa está dirigido a colectivos con dificultades para acceder al mercado laboral y reparte el mayor número de plazas (50) a desempleados menores de 30 años. 

