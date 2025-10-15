La cuntiense Baia Fernández presenta mañana, en su ciudad natal, su nueva obra de poesía

Baia Fernández De La Torre, autora de la obra ‘O faiado das papoulas’ Cedida

La escritora y youtubeira cuntiense Baia Fernández De La Torre presentará su nuevo libro, ‘O faiado das papoulas’, mañana, 17 de octubre, a las 20:30 horas en el Auditorio José Raído “Patelas” de Cuntis.

La autora estará acompañada por el diseñador Martinho Picallo y la artista Marina Vidal, quien ofrecerá piezas sonoras creadas especialmente para la ocasión, en una puesta en escena que Fernández define como “unha presentación única”.

‘O faiado das papoulas’ es un libro de poesía intimista y reivindicativa, ilustrado por Paula Pereira y diseñado por Martinho Picallo, que invita a reflexionar sobre la memoria, las heridas del inconsciente y el papel de las mujeres en la sociedad.

Otras obras de Baia

Esta obra supone la cuarta publicación de la autora y su segundo poemario, tras ‘Unha viaxe de ruminantes’ (2015), con el que obtuvo el segundo puesto en el certamen aRi[t]mar 2016.

Además de su labor literaria, Baia Fernández ha sido reconocida con el Premio María Casares 2024 a la Mejor Maquillaje por Deadpan Karaoke y fue finalista en la edición de 2023 con Smoke on the Water.