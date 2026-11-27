Catoira remodelará la pista polideportiva de Dimo Cedida

El Concello de Catoira aprueba el proyecto para remodelar la pista polideportiva de la parroquia de Dimo, una actuación con la que completará la renovación y modernización de toda la red municipal de instalaciones deportivas a lo largo del mandato.

Esta nueva intervención prevista en Dimo permitirá mejorar los vestuarios, la propia pista y los accesos, además de la renovación de la caldera o la mejora de la iluminación, entre otras.

El alcalde, Xoán Castaño, considera que esta política de recuperación y modernización de las instalaciones existentes permite avanzar hacia un modelo de municipio equilibrado, dando un gran protagonismo a las parroquias.