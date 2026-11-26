Reunión por la parcelaria de Catoira Cedida

Catoira celebrará este miércoles 2 de diciembre una nueva reunión informativa sobre la concentración parcelaria de las zonas Norte y Sur para dar a conocer las novedades y los avances de este proceso que lleva más de un cuarto de siglo en tramitación. Será a las 12:00 horas en el Auditorio Municipal.

Además, una de las grandes novedades del proceso pasa por la creación de dos canales de WhatsApp, uno destinado a los vecinos y vecinas de la zona Norte, y otro para los de la zona Sur, en los que se facilitará toda la información del proceso a propietarios de terrenos, trámites, novedades y más.

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Ya el pasado mes de junio vecinos y vecinas de Catoira se reunieron para exigir a la Xunta de Galicia una reducción de los plazos, ya que el órgano autonómico fijo el año 2029 como horizonte para finalizar el proceso de concentración parcelaria en la villa vikinga. Ahora, con esta nueva cita buscan también mantener la presión sobre el gobierno autonómico. “Non se pode prolongar máis un proceso que leva máis de 25 anos en marcha. A veciñanza merece que se traballe con axilidade e que a concentración parcelaria estea resolta o antes posible”, apunta Castaño.

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En cuanto a las empresas encargadas de los trabajos, en la zona Sur será Topgal la responsable de realizar el levantamiento topográfico y revisar lo realizado por la anterior empresa -a la que se le retiró la adjudicación por no avanzar en plazo y no presentar documentación requerida-. Por su parte, Enseros SL se encargará de elaborar las bases de la parcelaria mientras que en la zona Norte, Lagares Oca tiene encargado realizar el levantamiento del perímetro de aguas y elaborar el acuerdo de adjudicación de las parcelas.