El gobierno local comprobando el estado del polideportivo Cedida

Catoira reformará la pista polideportiva cubierta de Cores, en la parroquia de Abalo, para mejorar su seguridad y funcionalidad ya que se trata de un espacio muy utilizado por los y las vecinas. La intervención permitirá renovar tanto la pista como los cierres que están bastante desgastados.

“Queremos que este equipamento siga a ser un espazo útil para a xente de Abalo, pero que o poida utilizar nas mellores condicións, con seguridade e cunha superficie axeitada e sen riscos para practicar deporte”, destaca el alcalde vikingo, Xoán Castaño.

Los trabajos contemplan la renovación del pavimento, la sustitución de la malla deteriorada de uno de los laterales por una red de protección de polipropileno y la reparación de otro cierre lateral. La cubierta se mantendrá ya que se conserva en buen estado. La reforma también contempla la instalación de dos canastas de baloncesto móviles, postes y red para tenis, así como el pintado de las líneas para fútbol sala, baloncesto y tenis.

“Queremos que a veciñanza de todas as parroquias dispoña de equipamentos de calidade, sen que vivir fóra do núcleo supoña ter peores servizos”, conclúye Castaño.

En cuanto al presupuesto, este asciende hasta casi los 52.000 euros y se financiará con fondos de la Diputación. El proyecto se presentará para su aprobación en estos días ante el órgano provincial.