Colisión entre un turismo y una furgoneta en Abalo Cedida

Los equipos de emergencias se desplazaron este mediodía hasta la parroquia de Abalo, en Catoira, tras recibir el aviso de una colisión entre una furgoneta y un turismo en la PO- 548.

El siniestro se produjo en el kilómetro 12, a la altura del acceso a la carretera vieja de Bamio, sobre las 13:45 horas. Al parecer fue necesario excarcelar al hombre que conducía el turismo y trasladarlo posteriormente al hospital.

Hasta el punto se desplazaron bomberos, Protección Civil de Catoira, GES Padrón y una ambulancia de Protección Civil de Vilagarcía.