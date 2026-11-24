Miembros del gobierno local presentan su apuesta para el Culturgal 2026 Cedida

Catoira llevará al Culturgal una muestra de ocho esculturas de César Lombera, algunas de ellas inéditas y que nunca llegaron a exponerse al público. Se trata de una selección de piezas que permitirá descubrir una parte menos conocida del proceso creativo del artista.

El concejal de Cultura, Raúl Gómez, destaca el valor de esta exposición, que constituye una de las principales novedades de la participación municipal en la feria. Según explica, entre las obras que se podrán contemplar figuran piezas vinculadas a personajes relacionados con los municipios de Pontevedra, Ourense y Santiago de Compostela. Algunas de ellas no pasaron de la fase de prototipo, por lo que su exhibición supone una oportunidad para conocer trabajos del escultor nunca vistos.

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La exposición se enmarca en la colaboración del Concello con la Fundación O Taller de César Lombera, que tendrá también un protagonismo especial en el programa oficial del Culturgal. El domingo, a las 12:00 horas, se presentará públicamente la entidad para dar a conocer sus objetivos, el legado del escultor y su vinculación con la villa.

Además de centrar una parte de la actividad en Lombera, Catoira también distribuirá en el Cultulgal información y merchandising de su Romería.