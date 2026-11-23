Fachada del Concello de Catoira Gonzalo Salgado

El Concello de Catoira acaba de sacar a licitación las obras del asfaltado de trece pistas municipales que resultaron dañadas por los temporales del pasado invierno.

La actuación permitirá intervenir alrededor de 5.500 metros cuadrados de firmes y mejorar las condiciones de circulación de diferentes puntos del municipio.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo seis de diciembre.

En concreto, los trabajos se desarrollarán en las pistas de Coaxe-Caldas, Vilar, Casal de Mogos, Tarrío, Igrexa de Dimo, Portocanles, As Penas (1 y 2), Rei Romero, A Ponte, Aragunde, As Lombas y Viladesuso.

La intervención contempla tanto la renovación de tramos completos como la reparación de algunos puntos concretos.