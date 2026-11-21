Una edición anterior de la Romaría Vikinga Mónica Ferreirós

El Concello de Catoira llevará al Culturgal una propuesta que permitirá a las personas visitantes ser protagonista de una invasión vikinga en las Torres de Oeste. Será gracias a unas gafas de realidad virtual que estarán a disposición del público en el puesto municipal de la feria. Ofrecerán una experiencia inmersiva, para trasladarse al recinto medieval y contemplar tanto la actividad diaria que tenía lugar en el entorno como la llegada de los drakkars y sus consecuencias.

El edil de Cultura, Raúl Gómez, explica que será una de las principales novedades de la presencia de Catoira en el Culturgal, lo que “permitirá achegar a historia e o patrimonio local dun xeito diferente, aproveitando as posibilidades das novas tecnoloxías”.

A través de estas gafas, las personas participantes podrán conocer cómo era la vida en el interior del recinto de As Torres y cómo se contemplaría desde allí una incursión.

La iniciativa 3D tendrá continuidad más allá del próximo fin de semana, ya que una vez finalizado Culturgal las gafas quedarán en el Centro de Información Turística y en el Cacto. La presencia de Catoira en la feria de industrias culturales se completa con imágenes de las diferentes ediciones de la Romaría Vikinga y piezas audiovisuales que recojan la programación cultural desarrollada por el Concello a lo largo de los últimos años.

El puesto contará también con información cultural y turística para las personas interesadas en conocer la villa y sus atractivos, así como con material del merchandising relacionado con la Romaría.