Salida de vía en Catoira Cedida

Una salida de vía en el lugar de Gondar, en la parroquia de Dimo, movilizó esta madrugada a los servicios de emergencias. El siniestro se produjo sobre las 6:30 horas en la carretera PO-548.

Al parecer la persona que conducía el vehículo se salió de la vía y quedó totalmente volcado en la cuneta. Cuando los operarios llegaron al punto atendieron a ella, pero no fue necesario trasladarla al hospital.

Hasta el lugar se desplazaron voluntarios de Protección Civil de Catoira, GES Padrón, Urxencias Sanitarias de Galicia - 061 y Guardia Civil de Tráfico.