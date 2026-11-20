El portavoz socialista, Alberto García, en un Pleno de Catoira Mónica Ferreirós

El grupo municipal del PSOE de Catoira garantiza que el Concello está incumpliendo “por segunda vez” la obligación de aprobar el Plan Económico Financiero (PEF) que reclama el Ministerio de Hacienda, un trámite exigido tras el resultado que dejó la liquidación de los presupuestos de 2025.

Los socialistas aseguran que esta falta de respuesta por parte del gobierno local no quedará sin consecuencias, ya que activa los mecanismos de control previstos en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. De este modo, el departamento estatal podría aplicar medidas coercitivas y obligar a la administración municipal a aprobar, en un plazo improrrogable de quince días, un acuerdo de no disponibilidad de créditos por el importe necesario para corregir el desequilibrio. Si esta medida no fuera suficiente para cumplir los objetivos fiscales, “o Estado mesmo podería chegar a asumir competencias normativas sobre tributos cedidos”, advierte el PSOE.

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Además, insisten en recordar que si el bloqueo persiste, la presión financiera se endurecería aún más. “Facenda pode esixir a constitución dun depósito con intereses no Banco de España equivalente ao 2,8 % dos ingresos non financeiros da corporación local”. Finalmente, como último recurso si todas estas vías resultasen infructuosas, el Gobierno tiene la potestad de enviar una comisión de expertos liderada por Hacienda para fiscalizar las cuentas sobre el terreno. El Concello estaría obligado no solo a colaborar, sino también a acatar de forma vinculante las medidas de ajuste que proponga este equipo.

Los socialistas recuerdan que la liquidación de 2025 se cerró con un remanente de tesorería negativo que supera los 902.686 euros, al que se suman 1.749.801,26 euros en derechos de “dudoso cobro” por impuestos y tasas.