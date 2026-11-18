Una concentración por esta efeméride, en una imagen de archivo | Gonzalo Salgado

Catoira se lanza a las calles en este 25-N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Lo hará con una campaña de comunicación que busca crear una red estable de puntos violeta en los centros sociales de las parroquias y en el Auditorio Municipal. El objetivo es que la información sobre los recursos de atención a las víctimas esté siempre visible y al alcance de la ciudadanía, más allá de las actividades que organiza el gobierno local en esta fecha reivindicativa.

Los puntos violeta estarán ubicados de forma permanente en los centros sociales y en las instalaciones del Auditorio, e incluirán los datos de contacto del Centro de Información a la Mujer (CIM) y el teléfono 016 de atención a las víctimas. “Nos centros sociais hai actividade durante todo o ano e pasa moita xente por eles. Queremos que esa información estea sempre á vista, de maneira permanente, e que calquera persoa poida consultala e saiba onde acudir ou a que teléfono chamar se precisa axuda”, apunta la teniente de alcalde, Vanesa Pérez.

Los rostros de 16 caldenses cubrirán las calles para sensibilizar este 25-N Más información

A esta medida se suma una campaña exterior que pasa por instalar carteles con el mensaje ‘Catoira contra a violencia machista’ en las carreteras de la localidad.

Talleres, teatro y concentración

La programación del 25N se completa con dos talleres dirigidos especialmente a las mujeres mayores, organizados a través de la empresa Talentia y financiados a través del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. El primero, ‘Trastornos del sueño y descanso reparador en las mujeres’, se desarrolla ahora en noviembre y en diciembre se celebrará el segundo taller, ‘Autocuidado emocional y prevención de las violencias machistas’.

En el apartado teatral, el domingo 22 de noviembre a las siete de la tarde, el Auditorio acogerá la representación de 'Golpes', de la compañía Aantena, una obra que aborda la violencia machista a través de la historia de Pamela y de su experiencia en una relación marcada por el maltrato. La función está abierta a todo el público y la entrada será gratuita hasta completar aforo.

El martes 24 será el turno de los más pequeños con una representación de la compañía Suricata organizada por la asociación Feministas de Catoira con la colaboración del Concello. Está dirigida al alumnado del CPI Progreso y de la Escuela Unitaria de Dimo, que acudirá al Auditorio Municipal.

Finalmente el propio 25 de noviembre Feministas de Catoira convoca una concentración para reivindicar la erradicación de las violencias machistas.