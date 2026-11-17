Un tramo por el que discurrirá el Camiño Real cerca de Pedras Miúdas Gonzalo Salgado

Unas modificaciones en los pliegos, obligaron al Concello de Catoira a licitar de nuevo los tramos del proyecto para recuperar el Camiño Real. Esta obra, que se presentó como una de las grandes apuestas del gobierno local, pasó en el último año por múltiples contratiempos que derivaron en retrasos para llevar a cabo su ejecución.

En total el proyecto contempla dos tramos: uno que irá desde el centro de Catoira hasta el mirador de Abalo y un segundo itinerario desde ese punto, el mirador, hasta el término municipal de Vilagarcía de Arousa.

Aprobación de los proyectos

El alcalde, Xoán Castaño, explica que dadas las modificaciones que sufrieron los pliegos, todo se retrasó más de lo previsto y fue necesario aprobar de nuevo ambos proyectos para su ejecución. El que llega hasta Vilagarcía se aprobó en el último Pleno y ya se licitó en la Plataforma de Contratos del Estado a la espera de que las empresas presenten sus ofertas. Por su parte, el tramo definitivo del centro se aprobará en un Pleno extraordinario este viernes y posteriormente podrá salir también a licitación.

Aunque el Concello vikingo comunicó en su día que los proyectos estaban licitados e incluso comunicó que sería Marconsa la empresa adjudicada para ejecutar el segundo tramo por unos 592.000 euros, Castaño explica ahora que el secretario consideró que las modificaciones a incluir en los pliegos eran “modificaciones sustanciales” y por tanto se debía sacar a licitación de nuevo.

Catoira obtiene los fondos para ejecutar el último tramo del Camiño Real hasta Vilagarcía Más información

El alcalde es consciente de que las obras arrastran consigo unos retrasos con los que no contaba, pero asegura que muchas de estas correcciones fueron necesarias tras obtener la administración local los fondos suficientes para sufragar los trabajos con financiación externa, tanto del Plan Extra de la Diputación de Pontevedra (500.000 euros) como de fondos europeos FEDER a través de Mar de Santiago (429.000 euros).

En cuanto a la nueva previsión de plazos, el regidor vikingo asegura que “hai empresas preparando ofertas”, por lo que cree que en enero podrían estar ambos contratos adjudicados. El itinerario hasta Vilagarcía cuenta con un presupuesto de licitación de 598.195 euros y un plazo de ejecución de seis meses.

Con esta iniciativa Catoira quiere recuperar un espacio público degradado para promover la movilidad sostenible y poner en valor el patrimonio cultural del municipio.