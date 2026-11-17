Banda de Música de Catoira Cedida

La Banda de Música de Catoira ya tiene todo listo para celebrar este sábado 21 de noviembre su tradicional concierto de Santa Icía, y lo hará un año más en tono de humor. En esta ocasión la agrupación opta por incluir en su programa el misterio, bajo el título ‘En busca da batuta roubada’.

Así, el concierto se dividirá en dos parte y estará protagonizado por melodías cinematográficas como el corto de animación ‘O Xigante’, la música de ‘Kung Fu Panda’ o, una de las más especiales, la sintonía de ‘La sombra de la ley’, una película de Daniel la Torre, vecino de Catoira. Ya en la segunda parte llegará el misterio. “Quixemos enfocar o concerto no ton humorístico, polo que haberá tamén vídeos de creación propia e unha parte teatral”, cuenta el director de la banda, Iván Carreira.

La cita será este sábado a las 19:00 horas en el Auditorio Municipal y contará además con la colaboración de músicos como Arturo Loureiro, Ángel Carreira, José Luis Quintás y Lucas Martínez.