Catoira abre el debate sobre si la música de antes era mejor que la actual

El evento se celebrará en la biblioteca de Catoira Cedida

El Concello celebrará este jueves una nueva jornada del ciclo ‘Conversas para pensar’, una iniciativa que busca fomentar el diálogo, el intercambio de opiniones y la reflexión colectiva sobre cuestiones de interés social y cultural.

En esta ocasión, la música será la gran protagonista de un encuentro que se desarrollará bajo el título ‘Era mellor a música antes?’.

La actividad tendrá lugar en la biblioteca entre las 19.00 y la 21.00 horas.

En este tiempo, los asistentes tendrán la oportunidad de participar en una conversación abierta en torno a la evolución de la música, las diferencias entre generaciones y los cambios experimentados en los gustos y la forma de escuchar las canciones.

La sesión estará dirigida por Jessica J. Lockhart y contará con la participación de tres invitados que aportarán diferentes perspectivas al debate. Por un lado, intervendrá Óscar Fernández, director de la Escola de Música de Catoira, junto a Esther Cabrera, coordinadora de ‘Café con notas’, y José A. Ortiz de Urbina, presentado como amante de la música.

Esta propuesta se celebra el tercer jueves de cada mes y gira alrededor de tres conceptos fundamentales: las ideas, las personas y la comunidad.

La asistencia será libre y gratuita hasta completar aforo.