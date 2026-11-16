Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Catoira

Catoira abre el debate sobre si la música de antes era mejor que la actual

La actividad tendrá lugar este jueves en la biblioteca entre las 19.00 y la 21.00 horas

Paula Gil
Paula Gil
16/11/2026 13:57
El evento se celebrará en la biblioteca de Catoira
El evento se celebrará en la biblioteca de Catoira
Cedida
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Concello celebrará este jueves una nueva jornada del ciclo ‘Conversas para pensar’, una iniciativa que busca fomentar el diálogo, el intercambio de opiniones y la reflexión colectiva sobre cuestiones de interés social y cultural. 

En esta ocasión, la música será la gran protagonista de un encuentro que se desarrollará bajo el título ‘Era mellor a música antes?’.

La actividad tendrá lugar en la biblioteca entre las 19.00 y la 21.00 horas.

En este tiempo, los asistentes tendrán la oportunidad de participar en una conversación abierta en torno a la evolución de la música, las diferencias entre generaciones y los cambios experimentados en los gustos y la forma de escuchar las canciones. 

La sesión estará dirigida por Jessica J. Lockhart y contará con la participación de tres invitados que aportarán diferentes perspectivas al debate. Por un lado, intervendrá Óscar Fernández, director de la Escola de Música de Catoira, junto a Esther Cabrera, coordinadora de ‘Café con notas’, y José A. Ortiz de Urbina, presentado como amante de la música.

Esta propuesta se celebra el tercer jueves de cada mes y gira alrededor de tres conceptos fundamentales: las ideas, las personas y la comunidad. 

La asistencia será libre y gratuita hasta completar aforo.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620