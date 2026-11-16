Catoira abre el debate sobre si la música de antes era mejor que la actual
La actividad tendrá lugar este jueves en la biblioteca entre las 19.00 y la 21.00 horas
El Concello celebrará este jueves una nueva jornada del ciclo ‘Conversas para pensar’, una iniciativa que busca fomentar el diálogo, el intercambio de opiniones y la reflexión colectiva sobre cuestiones de interés social y cultural.
En esta ocasión, la música será la gran protagonista de un encuentro que se desarrollará bajo el título ‘Era mellor a música antes?’.
La actividad tendrá lugar en la biblioteca entre las 19.00 y la 21.00 horas.
En este tiempo, los asistentes tendrán la oportunidad de participar en una conversación abierta en torno a la evolución de la música, las diferencias entre generaciones y los cambios experimentados en los gustos y la forma de escuchar las canciones.
La sesión estará dirigida por Jessica J. Lockhart y contará con la participación de tres invitados que aportarán diferentes perspectivas al debate. Por un lado, intervendrá Óscar Fernández, director de la Escola de Música de Catoira, junto a Esther Cabrera, coordinadora de ‘Café con notas’, y José A. Ortiz de Urbina, presentado como amante de la música.
Esta propuesta se celebra el tercer jueves de cada mes y gira alrededor de tres conceptos fundamentales: las ideas, las personas y la comunidad.
La asistencia será libre y gratuita hasta completar aforo.