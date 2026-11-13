Catoira exige retirar multas de 200 euros por señalización confusa en la vía

Las marcas viales en el cruce de la PO-548 con el acceso a Abalo Cedida

El Concello de Catoira exige a la Xunta de Galicia que corrija la señalización horizontal en el cruce de la carretera PO-548 con el acceso a la parroquia de Abalo. Además, reclama a la Dirección General de Tráfico (DGT) que revise y anule las multas de 200 euros impuestas a los conductores y conductoras afectadas por la falta de claridad en las marcas viarias. El Concello recibió multitud de quejas vecinales de usuarios y usuarias que padecen las consecuencias de una señalización “confusa”.

Según explica el alcalde, Xoán Castaño, la Axencia Galega de Infraestruturas (AXI) ejecutó recientemente trabajos de pintado en esa carretera, la PO-548, pero no eliminó las marcas anteriores. Por esto ahora, en el acceso a Abalo se pueden ver marcas que causan confusión: una nueva línea continua, que prohíbe cruzar, y restos de una antigua discontinua que permite la maniobra.

La situación se agravó en las últimas semanas con la presencia de patrullas de la Guardia Civil de Tráfico en la zona, sancionando a los vehículos que rebasaban esa línea continúa.

El Concello entiende que no se puede trasladar toda la culpa a los conductores, ya que las propias marcas viarias no son las adecuadas. Es por esto que la administración local ya solicitó a la AXI una inspección del punto y la corrección de la señalización para evitar dudas. “Non é xusto que a veciñanza teña que asumir estas consecuencias cando a sinalización está a xerar unha confusión que debe corrixir a administración responsable”, sentencia Castaño.

También exigen que, mientras no se solucione el problema, no se adopten medidas sancionadoras y pedirá ante la DGT que se revisen o anulen las multas impuestas por este motivo.

Afectación en conductores

Castaño pide también que las administraciones actúen lo más pronto posible, ya que considera que hay que pensar en el prejuicio económico que supone para muchas familias estas sanciones. “Estamos a falar de moitos cartos para unha familia. Son cartos cos que se pagan recibos da luz e outros gastos da casa”, lamenta e insiste en que se adopten medidas provisionales para evitar problemas.