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Catoira

Catoira inicia los trabajos de reforma del edificio de la Escola Municipal de Música

Fátima Frieiro
12/11/2026 20:04
Fachada de la Escola de Música de Catoira
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El Concello de Catoira inicia las obras de reforma de la Escola Municipal de Música con una inversión de 21.919 euros. La actuación permitirá reparar y renovar diferentes elementos del edificio, que presenta deficiencias por el paso del tiempo, y mejorar las condiciones en las que se desarrollan las clases y los ensayos.

Coincidiendo con el anuncio de los trabajos, el alcalde Xoán Castaño se puso en contacto con el director de la escuela para organizar las clases y los horarios y estudiar las medidas necesarias durante las obras. Si es necesario se realizarán cambios o traslados de aulas para que el alumnado pueda seguir asistiendo a las clases con normalidad. El regidor también solicitó a la empresa adjudicataria que reduzca el plazo de ejecución todo lo posible para que las obras duren el menor tiempo posible y ocasionen las mínimas molestias, siempre sin perjudicar la calidad de los trabajos.

El proyecto, financiado a través del Plan +Provincia, incluye la reparación de los problemas de impermeabilización y la sustitución de los lucernarios, la renovación de la fontanería, y la instalación de nueva iluminación. Esta obra continúa las mejoras que el Concello ya realizó en un edificio en este mandato, concretamente a finales de 2024.

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