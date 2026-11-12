Catoira inicia los trabajos de reforma del edificio de la Escola Municipal de Música

Fachada de la Escola de Música de Catoira

El Concello de Catoira inicia las obras de reforma de la Escola Municipal de Música con una inversión de 21.919 euros. La actuación permitirá reparar y renovar diferentes elementos del edificio, que presenta deficiencias por el paso del tiempo, y mejorar las condiciones en las que se desarrollan las clases y los ensayos.

Coincidiendo con el anuncio de los trabajos, el alcalde Xoán Castaño se puso en contacto con el director de la escuela para organizar las clases y los horarios y estudiar las medidas necesarias durante las obras. Si es necesario se realizarán cambios o traslados de aulas para que el alumnado pueda seguir asistiendo a las clases con normalidad. El regidor también solicitó a la empresa adjudicataria que reduzca el plazo de ejecución todo lo posible para que las obras duren el menor tiempo posible y ocasionen las mínimas molestias, siempre sin perjudicar la calidad de los trabajos.

El proyecto, financiado a través del Plan +Provincia, incluye la reparación de los problemas de impermeabilización y la sustitución de los lucernarios, la renovación de la fontanería, y la instalación de nueva iluminación. Esta obra continúa las mejoras que el Concello ya realizó en un edificio en este mandato, concretamente a finales de 2024.