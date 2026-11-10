Viajeros de Catoira denuncian retrasos y suspensiones por las obras de Adif en A Coruña

Estación de tren de Catoira Gonzalo Salgado

Viajeros y viajeras de Catoira denuncian cambios en los horarios y suspensión en los trenes regionales que tienen parada en la estación vikinga. El Concello asegura que está recibiendo quejas de los usuarios a raíz de las obras que Adif está ejecutando en la estación de A Coruña y que están provocando importantes trastornos para desplazarse entre Catoira y Santiago.

El alcalde, Xoán Castaño, trasladará una queja formal tanto a Renfe como a Adif para dejar constancia del malestar de las personas afectadas. Considera que las obras de la infraestructura no pueden convertirse en una carga que recaiga, una vez más, sobre quienes dependen del transporte público.

El regidor vikingo destaca la falta de alternativas para cubrir frecuencias especialmente concurridas, mientras que en otros trayectos afectados sí se ofrecen. Entre ellas, se encuentra el tren que habitualmente para en Catoira a las 7:50 horas, muy utilizado por estudiantes, o el servicio con salida de Santiago a las 15:10 horas, que también está sufriendo cancelaciones.

La situación resulta especialmente problemática para quienes dependen del tren para su jornada laboral. Hay conexiones que mantienen la parada en Catoira, pero modifican sustancialmente sus horarios, con diferencias que pueden llegar a las dos horas respecto a las salidas y llegadas habituales.

Daños colaterales

Ante esta situación, Castaño critica que el dispositivo especial organizado por Renfe para garantizar la movilidad durante las obras, y que contempla la sustitución por autobús del tramo entre A Coruña y Santiago, no tenga en cuenta las necesidades de estaciones pequeñas que se ven afectadas de manera colateral. Esta situación también afecta a Pontecesures.