Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Catoira

Viajeros de Catoira denuncian retrasos y suspensiones por las obras de Adif en A Coruña

El alcalde trasladará a Renfe el malestar de los afectados al considerar que no se tienen en cuenta las pequeñas villas

Fátima Pérez
10/11/2026 17:32
Estación de tren de Catoira 
Gonzalo Salgado
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Viajeros y viajeras de Catoira denuncian cambios en los horarios y suspensión en los trenes regionales que tienen parada en la estación vikinga. El Concello asegura que está recibiendo quejas de los usuarios a raíz de las obras que Adif está ejecutando en la estación de A Coruña y que están provocando importantes trastornos para desplazarse entre Catoira y Santiago.

El alcalde, Xoán Castaño,  trasladará una queja formal tanto a Renfe como a Adif para dejar constancia del malestar de las personas afectadas. Considera que las obras de la infraestructura no pueden convertirse en una carga que recaiga, una vez más, sobre quienes dependen del transporte público.

El regidor vikingo destaca la falta de alternativas para cubrir frecuencias especialmente concurridas, mientras que en otros trayectos afectados sí se ofrecen. Entre ellas, se encuentra el tren que habitualmente para en Catoira a las 7:50 horas, muy utilizado por estudiantes, o el servicio con salida de Santiago a las 15:10 horas, que también está sufriendo cancelaciones.

La situación resulta especialmente problemática para quienes dependen del tren para su jornada laboral. Hay conexiones que mantienen la parada en Catoira, pero modifican sustancialmente sus horarios, con diferencias que pueden llegar a las dos horas respecto a las salidas y llegadas habituales.

Daños colaterales

Ante esta situación, Castaño critica que el dispositivo especial organizado por Renfe para garantizar la movilidad durante las obras, y que contempla la sustitución por autobús del tramo entre A Coruña y Santiago, no tenga en cuenta las necesidades de estaciones pequeñas que se ven afectadas de manera colateral. Esta situación también afecta a Pontecesures. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620