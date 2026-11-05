Catoira
Trabajos de mantenimiento provocan retenciones en el puente de Catoira
Uno de los carriles del puente de Catoira que conecta las provincias de Pontevedra y A Coruña se encuentra cortado desde esta mañana por trabajos de mantenimiento en la zona. Como era de esperar, al tratarse de una vía con trafico denso, se formaron algunas retenciones desde primera hora.
Hace apenas un mes, la Diputación anunció también trabajos de conservación en la parte baja del puente después de detectar desprendimientos de hormigón y otras deficiencias.