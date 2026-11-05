Imagen de archivo de unos trabajos de mantenimiento en el puente de Catoira Cedida

Uno de los carriles del puente de Catoira que conecta las provincias de Pontevedra y A Coruña se encuentra cortado desde esta mañana por trabajos de mantenimiento en la zona. Como era de esperar, al tratarse de una vía con trafico denso, se formaron algunas retenciones desde primera hora.

Catoira cortará este lunes el paso bajo del puente provincial para labores de mantenimiento Más información

Hace apenas un mes, la Diputación anunció también trabajos de conservación en la parte baja del puente después de detectar desprendimientos de hormigón y otras deficiencias.