Catoira moviliza de nuevo un camión cisterna para llevar agua a Baiuca y estudia ampliar la red de abastecimiento

El camión de bomberos municipal es el que está implicado en las tareas de suministro de agua en Coaxe CEDIDA

El Concello de Catoira ampliará el reparto de agua con camión cisterna en Baiuca, donde la falta de lluvias también está dejando sin reservas a un total de 17 viviendas que dependen de pozos particulares o de pequeñas captaciones comunitarias. Ya a finales de octubre, el Concello se vio obligado a movilizar estos servicios para abastecer a los vecinos y vecinas del lugar de Coaxe.

A raíz de esta situación, el gobierno local está dando ya sus primeros pasos para estudiar la ampliación de la red municipal de abastecimiento y resolver así este problema de suministro. La intención es buscar la manera de llevar agua a lugares que hasta ahora quedaron fuera del servicio municipal por la dificultad en la instalación de las canalizaciones o el coste para garantizar la presión necesaria.

En estos días, y de manera más urgente, se llevará agua a seis familias que no tienen alternativa para suministrarse.

Catoira recurre a un camión cisterna para abastecer de agua a Coaxe ante la sequía de sus pozos Más información

Esta medida será temporal “mentres persista a falta de precipitacións”, apunta el gobierno local. “Dixemos que iamos colaborar dentro das nosas posibilidades para axudar á veciñanza que se vise afectada. Recibimos a petición de varias veciñas e veciños e xestionamos unha nova entrega de auga para resolver o problema máis urxente de subministro”, asegura el alcalde vikingo, Xoán Castaño

Recordó también que la mejora de la red municipal “é algo que temos que empezar a abordar. Até agora, levar a auga municipal a determinados lugares resultaba moi complicado polo desnivel do terreo e polo custo das obras, pero a situación que estamos vivindo fai necesario estudar alternativas”.