Catoira moviliza de nuevo un camión cisterna para llevar agua a Baiuca y estudia ampliar la red de abastecimiento
El Concello de Catoira ampliará el reparto de agua con camión cisterna en Baiuca, donde la falta de lluvias también está dejando sin reservas a un total de 17 viviendas que dependen de pozos particulares o de pequeñas captaciones comunitarias. Ya a finales de octubre, el Concello se vio obligado a movilizar estos servicios para abastecer a los vecinos y vecinas del lugar de Coaxe.
A raíz de esta situación, el gobierno local está dando ya sus primeros pasos para estudiar la ampliación de la red municipal de abastecimiento y resolver así este problema de suministro. La intención es buscar la manera de llevar agua a lugares que hasta ahora quedaron fuera del servicio municipal por la dificultad en la instalación de las canalizaciones o el coste para garantizar la presión necesaria.
En estos días, y de manera más urgente, se llevará agua a seis familias que no tienen alternativa para suministrarse.
Esta medida será temporal “mentres persista a falta de precipitacións”, apunta el gobierno local. “Dixemos que iamos colaborar dentro das nosas posibilidades para axudar á veciñanza que se vise afectada. Recibimos a petición de varias veciñas e veciños e xestionamos unha nova entrega de auga para resolver o problema máis urxente de subministro”, asegura el alcalde vikingo, Xoán Castaño
Recordó también que la mejora de la red municipal “é algo que temos que empezar a abordar. Até agora, levar a auga municipal a determinados lugares resultaba moi complicado polo desnivel do terreo e polo custo das obras, pero a situación que estamos vivindo fai necesario estudar alternativas”.