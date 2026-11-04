Trasladan al Hospital de O Salnés a un hombre tras colisionar de frente contra un camión en Catoira 

El turismo que se vio implicado en el accidente Cedida

Un coche colisionó esta tarde contra un camión en la PO-548, la carretera provincial que conecta Catoira con Vilagarcía de Arousa. El siniestro se produjo sobre las 16:00 horas en el kilómetro 10 de la vía, concretamente a la altura del espacio gastronómico A Pedra, cuando el turismo dio de frente contra el camión que circulaba en sentido norte hacia Pontecesures.

Al parecer la persona que viajaba en el turismo tuvo que ser trasladada al Hospital de O Salnés, mientras que el conductor del camión solo sufrió daños leves y fue atendido en el mismo punto.

Lo aparatoso del accidente obligó a cortar temporalmente uno de los carriles, mientras los operarios trabajaban en el lugar. Hasta allí se desplazó personal del servicio de Urgencias Sanitarias, GES Padrón, Guardia Civil de Tráfico y Protección Civil de Catoira.