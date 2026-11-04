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Catoira

Catoira incorpora 42 nuevos contenedores verdes para sustituir los más deteriorados

El Concello también solicitó a la Xunta una remesa de contenedores amarillos para mejorar sus cifras de reciclaje

Fátima Pérez
04/11/2026 14:41
Los nuevos contenedores que se instalarán en Catoira
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El Concello de Catoira incorporará 42 nuevos contenedores verdes para sustituir los que se encuentran en peor estado y mejorar así el servicio de recogida de residuos en todo el municipio. Los nuevos recipientes se encuentran en fase de rotulación pero una vez finalizado este trabajo, el personal municipal procederá a distribuirlos por los distintos núcleos de las parroquias.

Concretamente se trata de una partida de 26 contenedores con una capacidad de 800 litros, a los que se suman otros 16 de 300 litros. El material ha sido suministrado por la empresa Urbaser gracias a una aportación de cerca de 8.000 euros conseguida a través del Plan +Provincia de la Diputación. Esta renovación, según apunta el Concello, permitirá retirar de la vía pública los contenedores en peores condiciones y mejorar la imagen de los espacios públicos y la calidad del servicio.

Esta renovación no se quedará aquí. Tendrá continuidad, ya que el próximo paso será la modernización de los contenedores destinados a otras fracciones. El Concello ya ha solicitado a la Xunta de Galicia una nueva remesa de contenedores amarillos, destinados a los envases.

El regidor, Xoán Castaño, destaca que la renovación de los recipientes es un trabajo continuo que el gobierno local viene realizando a través de las distintas líneas de colaboración y financiación de otras administraciones públicas. El alcalde destaca también la necesidad de que el municipio mejore sus cifras de reciclaje para acercarse a los objetivos exigidos actualmente por la normativa. 

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