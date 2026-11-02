Consenso político por el talento local en Catoira: “Que te recoñezan no teu pobo sempre é máis emotivo”

Milladoiro en uno de sus conciertos Cedida

Pepe, Moncho y Nando, fundadores de Milladoiro, serán Fillos Predilectos de Catoira. El Pleno extraordinario aprobó esta mañana por unanimidad la propuesta del gobierno local para reconocer institucionalmente la “extraordinaria” trayectoria de los tres músicos y su contribución a la música tradicional y la defensa de la identidad gallega.

El acto para hacer entrega de este reconocimiento aún no tiene fecha. Esto dependerá, tal y como aseguran desde el Concello, de la agenda de Milladoiro. “Procuraremos facelo cando estén todos presentes. Queremos que sexa un día que poida acercarse toda a veciñanza e que sexa un acto de entidade aberto, participativo e que non se quede só na entrega dunha medalla no concello”. La intención es que sea antes de que acabe el año.

Agradecidos a su tierra

“Que te recoñezan no teu propio pobo sempre é máis emotivo”, apunta Xosé V. Ferreirós (Pepe). También explica que él y Moncho ya no viven en la villa vikinga, pero la vinculación sigue latente, ya que fue ahí donde nació toda la historia de esta agrupación. “Nos cando facemos as cousas non pensamos nos recoñecementos, pero hai xente que se fixa nestas cousas e evidentemente cando chegan se agradecen”, señala el músico.

Nando Casal, por su parte, detalla que solo pusieron una condición al gobierno vikingo para aceptar este premio, y esa era que la propuesta fuera apoyada por unanimidad de los grupos políticos, como efectivamente sucedió. “Agrádanos moito que a xente de Catoira nos queira así. Fai 50 anos Milladoiro chegou como unha explosión ao mundo”, cuenta Casal.

Los músicos pidieron como condición que la propuesta fuera apoyada por unanimidad

La clásica agrupación de folk comenzó a forjarse en la villa a principios de los años setenta, cuando precisamente estos tres músicos que formaban parte de Faíscas do Xiabre junto a Serafín ‘Piri’ Vicente se iniciaron en la música, concretamente en el garaje de Pepe. En 1978 a Pepe, Moncho y Nando se sumaron Harry.c, Manú Conde y Manu Riveiro para conformar lo que hoy en día es Milladoiro.

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El reconocimiento también pondrá en valor los numerosos galardones que recibió la formación a lo largo de su trayectoria, entre ellos el Premio Goya a la mejor música original por la película La mitad del cielo, la Medalla Castelao y la Medalla de Galicia en la categoría de Oro, además de distinciones como el Pedrón de Ouro y el Trasalba.