Las Caveiras desfilaron en Catoira en una Noite Meiga algo atípica, pero igual de “aterradora”

La Procesión das Caveiras de Catoira Gonzalo Salgado

Samaín hay en todos las villas, pero en pocas se celebra como se celebra en Catoira. Ayer fue el día en el que las Caveiras volvieron a recorrer las calles del municipio vikingo en su tradicional Noite Meiga, una jornada que no solo reconoce a las figuras del Samaín gallego, sino que busca la retranca y la implicación de todo los asistentes y visitantes.

Quizás por esto mismo es, desde hace años, una de las grandes celebraciones ligadas a la festividad de Todos los Santos en Galicia. Ayer además, el clima también acompañó para poder disfrutar por todo lo alto de la XXVI edición de esta procesión tan emblemática en la villa y en toda la comarca de Arousa.

Más allá del acto central de la jornada, el gobierno vikingo buscó apostar de nuevo por seguir reforzando la celebración incorporando otras propuestas culturales y de ocio para todos los públicos. Por esto mismo a las 17:00 horas se celebró en la Biblioteca municipal una sesión de contacontos con Iván Davila para hablar de mitos, leyendas y seres fantásticos de Galicia como ‘O Busgoso’, ‘O Burleiro’, o ‘Os Meniñeiros’. Ya a las 19:00 horas, la entrada del pabellón municipal se atiborró de calaveras, calabazas, fantasmas, meigas, y todo tipo de atuendos espeluznantes. Desde allí partió la procesión que protagonizó el alumnado de la Escuela de Teatro municipal y la Banda de Música de Catoira.

Un desfile multitudinario

“Había moitísima xente, porque entendo que ao ser sábado e véspera de festivo aínda chega máis xente”, contaba Tero Rodríguez, responsable de la Escuela de Teatro. De hecho, fue tal la cifra de asistentes que la organización tuvo que hacer algún ajuste de última hora en su performance para evitar que se formaran largas colas de público entre los personajes.

No faltó la comitiva de la Santa Compaña, ni las meigas, pero también hubo sacaúntos, “unha capadora de homes, unha noiva que morreu no día da súa voda e un cura que lle berraba á xente por deixarse levar pola cultura pagana”, detalló Rodríguez, quien no dudó en bromear y añadir que “todos os que empezaron vivos remataron vivos a función”.

Una de las grandes novedades que incorporó esta procesión ya en sus últimas ediciones y que, sin duda, resulta ser todo un éxito, es la modificación del recorrido. Hace unos años todo se quedaba en la parte urbana, mientras que ahora se incluyen también tramos de bosque y aldeas para convertir la procesión en toda una experiencia inmersiva de magia y misterio.

Tras la procesión llegó el magosto en la Alameda y una chocolatada organizada por el alumnado del CPI para recaudar fondos para su excursión de final de curso. Hoy la programación continuará a las 18:30 con el espectáculo familiar gratuito ‘Quen dixo medo?’ en el Auditorio.

El Samaín en la comarca

El Samaín también llevó a sus meigas hasta otros puntos de la comarca. En Meaño el pabellón de Xil acogió una merienda con hinchables y los disfraces “máis terroríficos”. En A Illa el Auditorio ofreció un espectáculo de magia con el Mago Teto y su actuación ‘Galerock n’ magic’. En Sanxenxo fue el Círculo Cultural Deportivo, en la parroquia de Nantes, quien organizó la Fiesta de Halloween, con música, baile, y talleres terroríficos, mientras que en O Grove el Club Marítimo Deportivo e Cultural Breogán hizo lo propio con concurso de calabazas, de disfraces y desfile de ánimas.

Una Noite Meiga que se aplaza

Pese a que la jornada se prestaba para la celebración en las calles, el de ayer resultó ser también un Samaín atípico, ya que muchos municipios de la comarca optaron por aplazar sus celebraciones en señal de luto por las víctimas del accidente ferroviario de Toledo.

La exposición y concurso de calabazas de Valga, así como el programa previsto para esa jornada, será ahora el martes 3 de noviembre; y la andaina de terror de Moraña pasará al próximo 6 de noviembre. Cambados, por su parte, suspendió directamente todo el programa previsto y Ribeira canceló también la fiesta con Luzeta y DJ Enter, pero mantuvo -y mantiene para los próximos días- las actividades de carácter cultural en el Auditorio municipal.