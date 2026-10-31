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Catoira

Xosé, Moncho y Nando, fundadores de Milladoiro, serán Fillos Predilectos de Catoira

El Concello celebrará este lunes un Pleno para reconocer la trayectoria de estos músicos

Fátima Pérez
31/10/2026 19:53
Milladoiro en uno de sus conciertos
Milladoiro en uno de sus conciertos
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Catoira celebrará este lunes un Pleno extraordinario a las 12:30 en el que se someterá a votación la propuesta de nombrar Fillos Predilectos de la localidad a Xosé V. Ferreirós, Ramón (Moncho) García Rei y Fernando (Nando) Casal, miembros fundadores del popular grupo de música folk Milladoiro. El gobierno local impulsa esta distinción para reconocer la “extraordinaria” trayectoria de los tres músicos gallegos y su contribución a la dignificación de la música tradicional, a la defensa de la identidad gallega y a la proyección internacional de la cultura del país.

“Falar de Milladoiro en calquera parte do planeta é falar de Catoira. Xosé, Moncho e Nando levan case cincuenta anos facendo que o nome do noso pobo e a música galega soen nos escenarios máis importantes. Este recoñecemento é unha maneira de agradecerlles todo o que lle achegaron á nosa vila”, señala el alcalde, Xoán Castaño.

Esta agrupación musical nació en Catoira a principios de los años setenta, cuando los tres músicos formaron parte de Faíscas do Xiabre junto a Serafín ‘Piri’ Vicente. Milladoiro llegó unos años después, en 1978.  

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