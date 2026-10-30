Los cifras del remanente que facilitó el Concello provienen de un informe posterior al Pleno

Fachada de la Casa Consistorial de Catoira Gonzalo Salgado

El Concello de Catoira asegura que los datos sobre el estado del remanente de tesorería que el gobierno compartió esta misma semana y que señalan una reducción de más de un 80% para gastos generales desde 2024, pasando de los -359.341 euros a -66.400 euros en 2025, provienen de un informe del secretario-interventor. Este aclara que la situación económico-financiera del municipio es mejor de lo que podía interpretarse a partir del documento inicial sobre la Cuenta General de 2025 presentado en Pleno.

El alcalde, Xoán Castaño, a raíz de las dudas que infundó el grupo socialista sobre el estado de las cuentas, explica que fue necesario elaborar el nuevo documento aclaratorio porque el informe inicial ofrecía una imagen desactualizada de las cuentas, al no reflejar los efectos de las últimas actuaciones de regularización contable y de los pagos realizados.

El PSOE desmiente a Castaño y asegura que el remanente negativo es mucho mayor Más información

Este informe hace referencia a varias cuestiones que ayudan a explicar la diferencia entre el cierre de 2025 y la realidad posterior. Entre ellas, figuran 272.968 euros en obligaciones que, pese a estar pagadas, continuaban como pendientes, así como obligaciones de ejercicios anteriores que debían ser objeto de depuración por prescripción, por un total de 35.903 euros y un pago realizado en marzo de 2026 por 436.942 euros, de obligaciones reconocidas a 30 de diciembre de 2025. En total, 745.814 euros que no deberían figurar en el remanente negativo de tesorería.

Catoira avanza hacia el saneamiento económico y logra reducir en un 80% su remanente negativo Más información

Castaño asegura que remitirá ahora al Consello de Contas, a la Xunta y al Ministerio esta documentación clave y el informe sobre la infrafinanciación del SAF y de la escuela infantil municipal.