Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Catoira

Las Caveiras de Catoira saldrán mañana en procesión, pero Valga y Moraña aplazan su Samaín

Fátima Pérez
30/10/2026 20:23
Celebraciones de Samaín en Arousa
Celebraciones de Samaín en Arousa
Mónica Ferreirós
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Catoira desfilará mañana con sus “Caveiras” tal y como estaba previsto. Decenas de concellos, por su parte, han optado por aplazar las celebraciones de Samaín con motivo del accidente de tren en Udra.

Así, en Catoira el acto central de la programación festiva, la Procesión das Caveiras, partirá a las 19:00 horas del pabellón municipal acompañada por la Banda de Música de Catoira y  los y las participantes de la Escuela Municipal de Teatro. Al finalizar el recorrido, sobre las 19:45 horas, en la Alameda esperará un magosto con chocolatada organizada por el  alumnado del CPI para recaudar fondos para su excursión.

En Cuntis la Festa de Samaín en el Espazo CuntisXove también se mantiene. Esta será de 16:00 a 23:00 horas en la Casa do Médico.

Cambios de fechas

Valga, Moraña y Portas, por el contrario, anuncian aplazamientos en sus citas culturales. La exposición y concurso de calabazas de Valga, así como el programa previsto para esa jornada, será ahora el martes 3 de noviembre; la andaina de terror de Moraña pasará al próximo 6 de noviembre; y finalmente el concierto de Marlena en Portas, previsto para hoy, se aplaza también pero no se detalla por el momento la nueva fecha. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620