Las Caveiras de Catoira saldrán mañana en procesión, pero Valga y Moraña aplazan su Samaín

Celebraciones de Samaín en Arousa Mónica Ferreirós

Catoira desfilará mañana con sus “Caveiras” tal y como estaba previsto. Decenas de concellos, por su parte, han optado por aplazar las celebraciones de Samaín con motivo del accidente de tren en Udra.

Así, en Catoira el acto central de la programación festiva, la Procesión das Caveiras, partirá a las 19:00 horas del pabellón municipal acompañada por la Banda de Música de Catoira y los y las participantes de la Escuela Municipal de Teatro. Al finalizar el recorrido, sobre las 19:45 horas, en la Alameda esperará un magosto con chocolatada organizada por el alumnado del CPI para recaudar fondos para su excursión.

En Cuntis la Festa de Samaín en el Espazo CuntisXove también se mantiene. Esta será de 16:00 a 23:00 horas en la Casa do Médico.

Cambios de fechas

Valga, Moraña y Portas, por el contrario, anuncian aplazamientos en sus citas culturales. La exposición y concurso de calabazas de Valga, así como el programa previsto para esa jornada, será ahora el martes 3 de noviembre; la andaina de terror de Moraña pasará al próximo 6 de noviembre; y finalmente el concierto de Marlena en Portas, previsto para hoy, se aplaza también pero no se detalla por el momento la nueva fecha.