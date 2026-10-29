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Catoira

El PSOE desmiente a Castaño y asegura que el remanente negativo es mucho mayor

Los socialistas aseguran que el Concello cerró el 2025 con un remanente negativo de 902.686 euros

Fátima Pérez
29/10/2026 21:27
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El Grupo Municipal Socialista de Catoira asegura que el alcalde está haciendo “propaganda electoral” de la liquidación de las cuentas del ejercicio 2025 y denuncia que los últimos datos difundidos sobre el estado financiero del Concello, no aparecen reflejados en la documentación oficial aprobada en Pleno.

Fue esta misma semana cuando el gobierno local comunicó que había dado un gran paso para sanear las cuentas municipales tras lograr reducir en un 80% su remanente negativo. Sin embargo, el PSOE asegura que los documentos oficiales presentados por el propio gobierno, las cuentas municipales siguen en una situación “preocupante”. Según la información a la que pudo acceder el grupo socialista, el Concello habría cerrado el ejercicio 2025 con un remanente de tesorería para gastos generales negativo de 902.686 euros.

“Levan anos vendendo unha realidade paralela. Primeiro aprobaron uns orzamentos sustentados en ingresos irreais, despois negaron os problemas económicos e agora pretenden convencer á veciñanza de que unha débeda desaparece simplemente cambiando a forma de presentar os números”, recriminan los socialistas, para los que resulta alarmante que el alcalde pretenda sostener un relato basado en una “supuesta reducción” del 80 % que, dicen, no figura en ninguno de los documentos aprobados en Pleno.

Insisten en que los informes económicos de los técnicos municipales siguen advirtiendo de una economía asfixiada por un remanente negativo superior a los 900.000 euros y por casi 1,8 millones de euros en derechos de “dudoso cobro”. 

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