Catoira avanza hacia el saneamiento económico y logra reducir en un 80% su remanente negativo 

El alcalde, Xoán Castaño Gonzalo Salgado

Catoira consigue reducir en más de un 80% su remanente negativo de Tesorería para gastos generales desde 2024, pasando de los -359.341 euros a -66.400 euros en 2025. Esta evolución positiva evidencia, tal y como apunta el Concello, los avances del gobierno local para corregir el desequilibrio económico-financiero y mejorar la situación de las cuentas municipales.

El alcalde, Xoán Castaño, destaca la importancia de estos resultados y señala que, pese a partir de una situación económica preocupante, el Concello está dando pasos firmes para recuperar el equilibrio. “O informe da alcaldía recoñece que a evolución dos datos evidencia un paso adiante moi importante no saneamento económico-financeiro. É unha valoración que confirma que o esforzo realizado está a dar resultados e que estamos a avanzar na dirección correcta”, afirma el regidor. Además, explica que esta mejora responde al trabajo realizado durante el ejercicio para ordenar y sanear las cuentas municipales.

Acciones para sanear cuentas

Entre las actuaciones desarrolladas figura el reconocimiento de obras que ya habían sido ejecutadas y que se pagaron durante este año, así como la depuración de las obligaciones de pago pendientes, corrigiendo anotaciones que estaban mal contabilizadas y eliminando otras que ya habían caducado. Este proceso permitió ajustar la contabilidad y avanzar en la regularización de las cuentas.

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Sin embargo, el alcalde advierte que estos resultados positivos no deben ocultar las dificultades que todavía existen. “A situación económica continúa a ser seria e preocupante, pero iso non impide recoñecer os avances conseguidos. Reducir en máis dun 80% o remanente negativo nun ano é un resultado importante que nos anima a continuar traballando con responsabilidade para mellorar aínda máis as contas municipais”, apunta.

Limitaciones en el ahorro

En este contexto, Castaño recuerda que el propio secretario-interventor advirtió del impacto que tiene sobre las finanzas locales la insuficiente financiación de servicios esenciales como el Servizo de Axuda no Fogar (SAF) y la Escuela Infantil Municipal.

El nacionalista ya manifestó en múltiples ocasiones su desacuerdo al tener que asumir la administración local una gran parte del pago de estos servicios, algo que, insiste, le corresponde a la Xunta de Galicia.

Según los datos recogidos en el informe económico municipal, el Concello aporta más de 203.000 euros anuales para cubrir la diferencia entre el coste de estos dos servicios y los ingresos que recibe para prestarlos. Se trata de una carga económica recurrente que limita la capacidad de ahorro municipal y dificulta la recuperación financiera, que cerró 2025 con un saldo negativo de 66.000 euros.

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El caso de Cambados y Cuntis

Aunque ahora parece salir poco a poco del túnel, Catoira no es el único municipio de la comarca con una situación financiera “comprometida” según apunta un informe elaborado por el Consello de Contas. Cambados y Cuntis atraviesan también una serie de problemas económicos y, al igual que la villa vikinga, llevan años tratando de reducir las deudas municipales.