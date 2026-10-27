A clave do éxito das Caveiras de Catoira: “O público forma parte do espectáculo”
A procesión percorrerá este sábado tanto as rúas, como o bosque e pequenas aldeas da vila, nunha andaina marcada pola comedia e o misterio
Só faltan catro días para que, como manda a tradición, as Caveiras percorran o día 31 as rúas de Catoira cos clásicos persoaxes do Samaín galego. Todo, iso si, en ton cómico para facer gozar tanto aos pequenos, como ás familias vikingas. Na que será a XXVI edición o tempo parece que vai permitir vivir a xornada con todo o seu esplendor e é que tal e como explica Tero Rodríguez, responsable da Escola de Teatro de Catoira, este ano o público sumarase de novo a unha andaina con diferentes “sketches” protagonizados pola escola e baixo a batuta da Banda de Música de Catoira.
“Este é un formato no que a xente participa. Mestura música e teatro, así como persoaxes da tradición galega. Ademais, axúdanos tamén a coñecer a nosa cultura”, conta Rodríguez.
Ainda que no 2025 as Caveiras non puideron lucirse nas rúas pola previsión de choivas, parece que si o poderán facer este ano e a performance, advirte Tero, será similar á do 2024. “Preparámolo todo en dúas semanas e algo que cambiamos, con respecto a esa outra edición, foi o tema do texto. Ese ano houbo unha gran afluencia de público e moitas escenas obrigaban a deter a andaina e agrupar ao público, por iso agora optamos por unha representación máis dinámica no que primarán os xogos de luces e as animacións, porque a previsión e que se achegue moita moita xente”, detalla a responsable, quen tamén explica que por isto mesmo non foi necesario tanto tempo para preparar o show.
Unha cita recoñecida en Galicia
Tal é o éxito desta cita que non só se limita ao entorno de Arousa. A procesión das Caveiras pasou a ser, xunto coa Noite Meiga de Ribadavia ao o Samaín de Cedeira, unha das festividades máis popular do calendario cultural de Galicia nestas datas. Por isto mesmo tamén nestes 26 anos foi evolucionando. “Nas últimas edicións trazouse un novo percorrido, sobre todo porque antes era todo moi urbano. Agora inclúese o bosque e aldeas, algo que engade misterio e ademais axuda á xente a coñecer o noso territorio”, asegura Tero, quen considera que o éxito da cita reside non só na súa mestura de elementos, senon na participación activa do público.
“Nas últimas edicións trazouse un novo percorrido, porque antes era todo moi urbano. Agora inclúese o bosque e aldeas, algo que engade misterio e ademais axuda á xente a coñecer o noso territorio”
Horario da xornada
Así, un ano máis, Catoira sumirase nun espectáculo de comedia e misterio que sigue a causar furor. A xornada comezará ás 17:00 cun contacontos na Biblioteca. Ás 19:00 partirá a procesión do pavillón municipal e ás 19:45, na Alameda, estarán agardando as castañas que porán o broche de ouro ao espectáculo.