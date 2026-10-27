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Catoira

Catoira necesita monitores para participar en un proyecto intergeneracional que une a niños y mayores 

Fátima Pérez
27/10/2026 19:49
Fachada del CPI Progreso de Catoira
Fachada del CPI Progreso de Catoira
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Catoira contratará a dos personas como monitoras para desarrollar el proyecto intergeneracional ‘A Horta das Xeracións’, una iniciativa que creará un espacio de convivencia entre los mayores del Cemuma y de los centros sociales de las parroquias y los niños del CPI Progreso a través de la agricultura, la educación ambiental y la recuperación de los conocimientos tradicionales.

La contratación se enmarca en el programa + Emprega de la Diputación y tendrá una duración de doce meses, a partir del 15 de enero de 2027. Los contratos serán de carácter formativo y contarán con una retribución bruta mensual de 1.424,50 euros, incluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias.

Las personas interesadas deberán contar con un ciclo medio de Formación Profesional de alguna de las familias profesionales de Agraria, Actividades Físicas y Deportivas o Servicios Socioculturales. Además, será necesario estar inscrito como demandante de empleo, estar empadronado en algún municipio de la provincia y acreditar el nivel CELGA 3 de lengua gallega.

Las dos personas contratadas se encargarán de diseñar actividades que favorezcan las relaciones entre generaciones, promuevan hábitos saludables y acerquen a los niños a la naturaleza y a la agricultura tradicional. 

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