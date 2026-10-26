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Catoira

Tres personas heridas tras volcar un turismo de madrugada en Abalo

Fátima Pérez
26/10/2026 13:24
Así quedó el vehículo tras salirse de la vía
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Tres personas resultaron heridas leves esta madrugada después de que el turismo en el que viajaban se saliese de la vía y volcase en la cuneta. El siniestro se produjo sobre las 6:00 horas, en la parroquia de Abalo, en Catoira, concretamente en el tramo de curvas situado a la altura del restaurante O Rancho, en la carretera PO-548.

Pese a lo aparatoso del accidente, los tres ocupantes del vehículo sufrieron heridas de carácter leve pero fueron trasladados al Hospital do Salnés para recibir atención médica.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del GES de Padrón, la Guardia Civil de Tráfico, voluntarios de Protección Civil de Catoira y los servicios de Urxencias Sanitarias del 061.

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