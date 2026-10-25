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Diario de Arousa

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Catoira

El vilagarciano Lucas Meda, cabeza de lista por Podemos al Congreso y la catoirense Cristina Conde Escaloni, número 5 del BNG 

Sus caras se suman a otros arousanos que ocupan otras candidaturas como Juan Andrés Bayón y Sara Martínez en el PP y Tania García en el PSOE

Fátima Frieiro
25/10/2026 11:58
Lucas Meda, de Podemos Vilagarcía
Lucas Meda, de Podemos Vilagarcía, a la izquierda de la fotografía
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El vilagarciano Lucas Meda será cabeza de lista en la candidatura de Podemos en Pontevedra para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La formación ha dado a conocer los nombres, entre los cuales el arousano tiene el puesto más destacado. Es, además, la cara visible de este partido en la capital arousana.

Por su parte la catoirense Cristina Conde Escaloni ocupa el puesto número 5 de las listas del BNG a la Cámara Baja. La catoirense es la única representante de la zona de Arousa en la lista encabezada de nuevo por Carme da Silva.

Estos dos nombres se suman a las de otros arousanos que también ocupan puestos en las listas de los partidos que se presentan a los comicios. Por el PP son Juan Andrés Bayón - en el número 5- y Sara Martínez en el 6. Por el PSOE es Tania García.

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