Catoira recurre a un camión cisterna para abastecer de agua a Coaxe ante la sequía de sus pozos

El camión de bomberos municipal es el que está implicado en las tareas de suministro de agua en Coaxe CEDIDA

El Concello de Catoira ha movilizado al camión de bomberos municipal para abastecer de agua a los vecinos y vecinas de Coaxe. Estos están afectados por la sequía registrada en pozos y traídas particulares. El alcalde del municipio, Xoán Castaño, y el edil Roberto Ferreira se desplazaron a la zona para llenar los depósitos de varias viviendas. Desde la administración local subrayan que el servicio se mantendrá el tiempo que sea necesario.

Según fuentes municipales, cada vivienda cuenta con un depósito de alrededor de 2.000 litros de agua. Con lo que se aportó gracias al camión de los bomberos lo que se busca es que la población pueda cubrir las necesidades básicas como pueden ser el uso de las duchas o el lavavajillas. El operativo puesto en marcha por el ejecutivo nacionalista se prolongó hasta agotar la capacidad de la cisterna en dos viajes.

Xoán Castaño aclara que hay aldeas de la localidad que no cuentan con conexión a la red municipal, dado que la diferencia de cota y la falta de presión impiden que el abastecimiento desde la traída pública llegue en condiciones adecuadas. De ahí que esas viviendas cuenten con recursos propios.

El alcalde indica que los caudales de pozos particulares, manantiales y traídas comunitarias están disminuyendo debido a la falta prolongada de precipitaciones. Lo que se hará desde el Concello es repetir los aportes de agua de forma periódica, en función de los medios disponibles, y mientras se mantenga la situación de sequía.

"Se unha familia que non ten traída pública queda sen auga na casa por mor da seca, o Concello ten que estar aí e axudar na medida das súas posibilidades. A auga é un recurso básico", dice el primer edil.

Más medidas

El gobierno local tiene previsto estudiar actuaciones a medio plazo para mejorar la red municipal de abastecimiento y analizar si es viable extender el servicio a lugares que quedan fuera de cobertura a día de hoy. Lo que se hará será evaluar las alternativas técnicas que permitan avanzar progresivamente para reducir la dependencia exclusiva de pozos particulares y traídas comunitarias.