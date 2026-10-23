Catoira tendrá que recalcular el presupuesto para el proyecto en Dimo-Coaxe

El alcalde, Xoán Castaño, considera esta una cifra “histórica” para el municipio Gonzalo Salgado

El Concello de Catoira deberá revisar el presupuesto del proyecto que se redactó en 2017 para ejecutar la mejora integral de la carretera provincial EP-8703 Dimo-Coaxe dado el incremento de los costes de construcción y de las intervenciones viarias desde aquella fecha.

El alcalde, Xoán Castaño, aprovechó esta semana una reunión con el presidente de la Diputación, Luís López, con motivo de la firma del convenio del Plan Extra, para recordar la paralización de una actuación demandada por los vecinos para mejorar la seguridad vial en la zona.

Parcelas necesarias

Durante el encuentro, López se comprometió a impulsar el proyecto dada su necesidad, pero también reconoció que la Diputación no había dado ningún paso adelante hasta disponer de los terrenos necesarios. Una explicación que, según recuerda Castaño, ya no puede servir para justificar más retrasos, ya que el Concello, cumplió con su parte en abril. En concreto, la documentación con las fichas de las parcelas se entregó por Registro el día 17 y desde entonces, el gobierno no ha dejado de enviar cartas para solicitar reuniones.

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En la reunión de esta semana, el presidente de la Diputación trasladó al alcalde que, antes de poder sacar a licitación las obras de la carretera, será necesario actualizar los precios del proyecto que se va a ejecutar, ya que el incremento de los costes de construcción y de las intervenciones viarias desde 2017 hace necesario revisar el presupuesto.

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Castaño comparte la necesidad de este reajuste presupuestario, pero reclama que la Diputación realice los nuevos cálculos sin más demora. “Se agora o que falta é actualizar os prezos para poder licitar as obras, a Deputación ten que poñerse a facelo xa. Os terreos están dispoñibles desde marzo e non hai ningunha razón para seguir deixando pasar o tempo”, subraya el regidor. l