Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Catoira

Catoira tendrá que recalcular el presupuesto para el proyecto en Dimo-Coaxe

El plan para la mejora integral de esta carretera provincial se redactó en 2017 y el incremento de los costes de construcción y de las intervenciones viarias obliga ahora a actualizar precios

Fátima Pérez
23/10/2026 16:13
El alcalde, Xoán Castaño, considera esta una cifra “histórica” para el municipio
El alcalde, Xoán Castaño, considera esta una cifra “histórica” para el municipio
Gonzalo Salgado
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Concello de Catoira deberá revisar el presupuesto del  proyecto que se redactó en 2017 para  ejecutar la mejora integral de la carretera provincial EP-8703 Dimo-Coaxe dado el incremento de los costes de construcción y de las intervenciones viarias desde aquella fecha.

El alcalde, Xoán Castaño, aprovechó esta semana una reunión con el presidente de la Diputación, Luís López, con motivo de la firma del convenio del Plan Extra, para recordar la paralización de una actuación demandada por los vecinos para mejorar la seguridad vial en la zona.

Parcelas necesarias

Durante el encuentro, López se comprometió a impulsar el proyecto dada su necesidad, pero también reconoció que la Diputación no había dado ningún paso adelante hasta disponer de los terrenos necesarios. Una explicación que, según recuerda Castaño, ya no puede servir para justificar más retrasos, ya que el Concello, cumplió con su parte en abril. En concreto, la documentación con las fichas de las parcelas se entregó por Registro el día 17 y desde entonces, el gobierno no ha dejado de enviar cartas para solicitar reuniones.

Pazo provincial de Pontevedra

Catoira insta a la Diputación a incluir en sus presupuestos una partida para Dimo-Coaxe

Más información

En la reunión de esta semana, el presidente de la Diputación trasladó al alcalde que, antes de poder sacar a licitación las obras de la carretera, será necesario actualizar los precios del proyecto que se va a ejecutar, ya que el incremento de los costes de construcción y de las intervenciones viarias desde 2017 hace necesario revisar el presupuesto.

El actual primer edil, Xoán Castaño

Catoira logra la última parcela necesaria para la mejora de la carretera Dimo-Coaxe

Más información

Castaño comparte la necesidad de este reajuste presupuestario, pero reclama que la Diputación realice los nuevos cálculos sin más demora. “Se agora o que falta é actualizar os prezos para poder licitar as obras, a Deputación ten que poñerse a facelo xa. Os terreos están dispoñibles desde marzo e non hai ningunha razón para seguir deixando pasar o tempo”, subraya el regidor. l

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620