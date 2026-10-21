Catoira anuncia cortes de paso en el paseo fluvial de las Torres por trabajos para renovar el sendero

Sendero fluvial de Catoira D.A.

Catoira inicia mañana nuevas labores de conservación en el paseo fluvial de las Torres do Oeste para renovar los elementos de madera deteriorados. El alcalde, Xoán Castaño, explica que los trabajos se prolongarán durante aproximadamente un mes y se desarrollarán en diferentes puntos, desde las Torres hasta el límite con el municipio de Valga. La intervención, que comenzará en las proximidades de la finca de Magán, obligará a realizar cortes temporales del paseo. La actuación cuenta con una inversión de 25.000 euros procedentes del programa Mar de Santiago y será ejecutada por una empresa local de Catoira.

Tras inspeccionar la zona, el alcalde asegura que la estructura está en buen estado, pero la humedad, la exposición solar, así como el desgaste provocado por el paso de personas, hace necesario renovar algunos de los elementos más expuestos.

La actuación consistirá en el desmontaje de las tablas deterioradas y la colocación de nuevas piezas más resistentes a la humedad y a los agentes ambientales. También se retirarán los elementos horizontales de madera de la delimitación lateral que se encuentran en mal estado, para sustituirlos por tres hileras de cuerda de poliéster de alta resistencia, ancladas a los soportes existentes mediante elementos de acero inoxidable.