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Catoira

Adif convoca a los propietarios de las 22 fincas afectadas en Catoira y Rianxo por las obras del viaducto del Ulla

El BOE abre un nuevo periodo de información pública y fija para el 2 de diciembre el levantamiento de las actas previas a la ocupación de los terrenos 

Fátima Pérez
20/10/2026 12:01
El viaducto sobre el río Ulla 
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El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicado una nueva resolución relativa a la expropiación de terrenos en Catoira y Rianxo para completar las obras del viaducto ferroviario sobre el río Ulla. Esta actuación, promovida por Adif, tiene como objetivo finalizar los trabajos relacionados con los carros de mantenimiento del viaducto, las escaleras y plataformas de acceso por el interior de su tablero, así como la definición de un sistema de protección contra el viento.

El proyecto fue aprobado el pasado 3 de junio. Por ello ahora Adif, a través del Ministerio de Transportes, solicita la apertura del expediente de expropiación forzosa para disponer de los terrenos necesarios para ejecutar las obras, tres parcelas en Catoira y 19 en Rianxo.

Una obra del Adif en el viaducto del Ulla expropiará tres parcelas en Catoira y 19 en Rianxo

Más información

Los propietarios podrán presentar alegaciones

El proceso abre ahora un periodo de información pública de 15 días hábiles para que los titulares de estas parcelas afectadas, así como otras personas o entidades, puedan presentar las alegaciones que consideren oportunas y advertir de posibles errores en el procedimiento.

El anuncio del BOE convoca también a los propietarios para el levantamiento de las actas previas a la ocupación, previsto para el próximo 2 de diciembre.

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